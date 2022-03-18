Süte zam mı geldi? Süt fiyatları artacak mı? 2022 çiğ süt ve paket süte zam gelecek mi? 2022 yılında peş peşe zamlarla giren vatandaşlar temel gıda ürünlerindeki artışlardan şikayet ediyordu. Yumurtanın koli fiyatı geçtiğimiz aylarda yeniden zamlanmıştı. Vatandaşın mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan süt ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitti. Çiğ süte gelen zammın paket süt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Süte zam mı geldi? Süt fiyatları artacak mı? 2022 çiğ süt ve paket süte zam gelecek mi? 2022 yılında peş peşe zamlarla giren vatandaşlar temel gıda ürünlerindeki artışlardan şikayet ediyordu. Yumurtanın koli fiyatı geçtiğimiz aylarda yeniden zamlanmıştı. Vatandaşın mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan süt ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 21,2 oranında artışa gitti. Çiğ süte gelen zammın paket süt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Süte zam mı geldi?

Sözcü'de yer alan habere göre Ulusal Süt Konseyi (USK) süt fiyatalarına ilişkin önemli bir güncelleme yapıldı. USK internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL'ye çıktı. Söz konusu artışın, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi: “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir.”

Süt fiyatları artacak mı?

USK'dan yapılan açıklama ile üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarında yeni bir artışa gidildi. Bu artışla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan'dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Çiğ süt desteği 1 TL'ye yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt desteklerini de artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ancak dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt desteği 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 80 kuruş artırılarak 1 liraya yükseltildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini 3'er aylık dönemler halinde yeniden değerlendirecek ve üreticileri korumaya devam edecektir" denildi. .