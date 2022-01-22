Süt sıtması bilimsel adıyla mastit olarak da bilinir. Emzirme döneminde en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Acı veren bir göğüs iltihabı olan bu durum, emzirme dönemlerini anne için kabusa çevirebilir. Peki süt sıtması nedir? Süt sıtması neden olur? Süt sıtması nasıl geçer? Süt sıtması belirtileri nelerdir? Süt sıtması nasıl tedavi edilir? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Bir çeşit göğüs iltihabı olan “mastit” veya halk arasında bilinen ismiyle “süt sıtması” özellikle yeni anneler için en sık karşılaşılan emzirme problemlerinden biridir. Emzirme dönemlerinin acılı bir hale dönüşmemesi için sizlere süt sıtması hakkında detaylı bilgi edinmek iyi olacaktır...

Süt sıtması nedir?

Süt verme döneminde kadınların memesinde oluşan enfeksiyona “Laktasyon Mastiti” ya da “Puerperal Mastit” denir. Mastit veya süt sıtması, emziren kadınların göğsünün bir bölümünde süt kalması veya göğüs kanallarının tıkanması yüzünden meydana gelen enfeksiyonel bir rahatsızlıktır.

Mastit genellikle doğumu takiben birkaç haftanın içerisinde görülmekle beraber emzirmenin herhangi bir döneminde de görülebilir. İlk 40 gün içerisinde görülen mastit lohusa mastiti olarak adlandırılır.

Süt sıtması (mastit) neden olur?

Göğüste süt birikimine bağlı olarak oluşan süt sıtması, göğüs tamamen boşaltılmadığında da oluşabilir. Tıkanıklığın önüne geçmek için göğüste süt birikmesine engel olmak gerekir. Bu yüzden emzirmediğiniz dönemde de sütü sağmanız süt sıtması oluşmasını engelleyebilir. Mastitin en önemli sebeplerinden biri kötü emzirme tekniğidir.

Süt sıtması hangi belirtilerle kendini gösterir?

Mastit genel olarak doğumdan sonra tek taraflı olarak göğsün kızarması, ısınması ve şişmesi şeklinde kendini belli eder. Annenin loltuk altı bezlerinde şişme, halsizlik ve yüksek ateş görülebilir. Erken dönemde; ağrı, kızarıklık, bölgesel sıcaklık artışı, sertlik ileri dönemde ise vücut ateşinin yükselmesi, aşırı yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde doktora başvurmak gerekir.

Süt sıtması nasıl tedavi edilmelidir?

Emzirme işleminden önce göğüse masaj yapılması ve ılık ıslak kompres uygulanması süt kanallarının açılmasına yardımcı olacaktır. Meme enfeksiyonunun gerilemesi için memede süt birikmemesi gerekir. Bunun için eğer mastitli memeden gelen sütün rengi bulanıksa, sütün rengi normale dönene kadar pompa yardımıyla boşaltılması, emzirilmemesi ve sütün birikmesinin önlenmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda diğer memenin de emzirilmesi veya boşaltılmasını unutmamak gerekir. Memedeki çatlak ve yaralar enfeksiyon ihtimalini artıracaktır. Bu tür yaraların doktorun uygun gördüğü ilaçlarla tedavi edilmesi gerekir.

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