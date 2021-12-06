Süt kaynattığınız tencereye tereyağı sürerseniz...

Köy sütü satın alıyorsanız öncesinde kaynatmanız gerekiyor. Fakat bir aksilik sonucu süt kaynarken taşıp bütün ocağı mahvedebiliyor. Peki bu taşmanın önüne geçmek mümkün mü? Sizler için sütün tencereden taşmasının önüne geçecek yöntemleri araştırdık, gelin birlikte öğrenelim...



Birçok insan markette satılan paketli sütleri değil, köy sütünü tercih ediyor. Alınan bu köy sütü öncelikle tülbent yardımıyla süzülüyor, sonra büyük tencerelerde bir güzel kaynatılıyor. Fakat bazen bir aksilik oluyor ve süt kaynarken tencereden taşıp bütün ocağı, hatta tencerenin dış yüzeyini mahvedebiliyor. Ayrıca taşan süt de ziyan oluyor. Bu durumun önüne geçmek istiyorsanız sizler için bazı yöntemler önereceğiz.

Sütün kaynarken tencereden taşması nasıl önlenir?

Tahta kaşık yöntemi - Birçok insan bu yöntemi biliyor ve uyguluyor. Ayrıca bu yöntem sadece süt için değil, makarna suyu, çorba için de kullanılabiliyor. Süt kaynattığınız tencerenin üzerine, ortasına gelecek şekilde bir tahta kaşık yerleştirin. Bu sayede sütünüz kabarsa da tahta kaşık engeliyle karşılaşıp taşmayacaktır. Fakat bir süreliğine. En iyisi süt kaynatırken çok da başından ayrılmamak!

Tereyağı yöntemi - Kaynama noktasına gelen süt partikülleri hızlı bir şekilde tabandan aldığı kuvvetle yukarı doğru yükselip tencereden taşabiliyor. Süt kaynattığınız tencerenin ağız kısmına bir miktar tereyağı sürün. Kaynayıp kabaran süt kendinden daha yoğun bir tabaka olan tereyağıyla karşılaşınca duracak ve taşmayacaktır.

Porselen yöntemi - Tencereye sütü boca ettikten sonra tencerenin içerisine porselen bir çay tabağı, ısıya dayanıklı cam bardak veya piyasada satılan süt taşırmaz taşlardan koyarsanız süt taşmasının önüne geçebilirsiniz. Süt kaynamaya başlayınca içerisine koyduğunuz porselen veya ısıya dayanıklı bir ürün tıkırtılar çıkaracak ve size sütün kaynamaya başladığını eğer başında durmazsanız taşabileceğini haber verecektir. Bu sayede sütün taşmasını önleyebilirsiniz. Fakat mutlaka kulağınız mutfaktan gelecek tıkırtı seslerinde olmalıdır.

Yarım yağlı bir sütün besin değeri nedir?

Yarım yağlı bir bardak sütün içerisinde 7.7 gram protein, 11.7 gram karbonhidrat, 12.3 gram şeker, 8 gram yağ ve B6 vitamini, E vitamini, K vitamini, demir, selenyum, B1 vitamini ve B2 vitamini bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.