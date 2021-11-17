Süt içmiyorsanız bu besinleri tüketin!

Vücudumuz sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kalsiyum vücudumuzu baştan aşağıya yapılandıran bir özelliktedir. Peki süt sevmiyor ve içemiyorsak vücudumuza gerekli olan kalsiyumu nereden temin edeceğiz? Gelin birlikte bakalım...



Vücudumuzun kalsiyum ihtiyacı anne karnında başlar. Kalsiyum vücudumuzda kemiklerin ve kasların gelişiminde, eklemlerin yapılandırılmasında, kanın pıhtılaşmasında, kalp atışlarının düzenlenmesinde, doku ve hücrelerin canlılığını sağlamasında çok önemli bir göreve sahiptir. Kalsiyum denilince aklımıza hemen süt ve süt ürünleri aklımıza gelir. Peki süt sevmiyor ve tüketemiyorsak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kalsiyumu nasıl karşılayacağız?

Kalsiyum içeren besinler

Baharatlar - Kekik, taze dereotu, mercanköşk, biberiye gibi baharatlar kalsiyum içerir. Bu baharatları tükettiğinizde günlük kalsiyum ihtiyacının bir bölümünü karşılamış olursunuz.

Susam - Hamur işlerinde, yemeklerinizde, protein barlarında kullanılan susam Yalnızca yüz gram susam günlük kalsiyum ihtiyacının çok önemli bir bölümünü tek başına karşılar.. Susamı böreklerin, poğaçaların üzerine serpebileceğiniz gibi salatalarda da kullanabilirsiniz. Ayrıca susam helvası da iyi bir seçenek olacaktır.

Peynir - Süt içemiyor fakat süt ürünleri tüketebiliyorsanız yüz gram peynir kalsiyum günlük ihtiyacınızın yarısını karşılayacaktır.

Yoğurt - Süt içemiyorsanız yoğurt yemenizi tavsiye ederiz. İki tabak yoğurt, günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılayacaktır.

Badem - Tüketeceğiniz bir avuç badem, kalsiyum ihtiyacının yarısına yakın bir kısmını karşılayacaktır.

Keten tohumu - Keten tohumu, kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Salata ya da yoğurdun içine ekleyebileceğiniz keten tohumunun 4-5 yemek kaşığı günlük ihtiyacın yüzde 20'sine yakın bir kısmını karşılayacaktır.

Tofu - Asya mutfağında çok yaygın tüketilen tofunun 100 gramı günlük kalsiyum ihtiyacının yarısına yakınını karşılar.

Şalgam - Şalgam önemli ölçüde kalsiyum içerir. Şalgamın suyunu içerek de kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Karahindiba - Bir bardak karahindiba çayı günlük kalsiyum ihtiyacının %10'unu karşılamaya yeter.

Ispanak - Ispanak demirden de kalsiyumdan da zengin bir besindir. Ispanağı yoğurtla tüketerek kalsiyum ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılayabilirsiniz.

Tüm yeşil yapraklı sebzeler - Yeşil yapraklı sebzelerin hepsinde kalsiyum bulunur. Yiyeceğiniz bir tabak sebze yemeği, vücudunuza önemli bir miktarda kalsiyum alımı sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.