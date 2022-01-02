Süt dişlerinin çürümesini önlemek için...

Süt dişleri bebek dişleri olarak da adlandırılır. Bebeklikte ve çocuklukta görülen ilk diş takımıdır. Peki süt dişlerinin çürümesi nasıl önlenir? Nelere dikkat etmek gerekir? Sizler için araştırdık...



Canlı embriyo aşamasındayken süt dişleri oluşmaya başlar fakat bebeklikte görünmeye görünür. Bazı çocuklarda kalıcı dişlerin çıkması uzun sürebilir. Normal bir insanda süt dişi 7 yaşına gelince dökülmeye başlar.

Küçük çocuklarda dahi yaygın bir şekilde diş çürümesi görülebilir. Bu durum erken diş kaybına neden olur. Beslenme, konuşma ve çene gelişimini olumsuz bir şekilde etkileyen süt dişi çürükleri, çocukların sosyal yaşamda özgüvenlerini düşürebilir. Gece beslenmesi, hazır paket gıdaların tüketimi, dişin güzel bir şekilde fırçalanmaması gibi etkenlere bağlı olarak diş çürükleri gelişebilir. Çürükler mutlaka tedavi edilmelidir.

Süt dişleri genel olarak bebeklerin 6. ayında çıkmaya başlar. İlk çıkan süt dişleri alt ön süt dişleri olur, bu dişlerin tümünün çıkması 33. aya kadar sürer. Süt dişleri 6 yaşından itibaren dökülür ve yerini daimi dişler alır. Bu dönem 12 yaşına kadar devam eder. Bu sürelerde +/- 6 ay kadar değişiklik olabilir.

Süt dişlerinin ne gibi bir görevi var?

Süt dişlerinin ilk görevi çocuğun düzgün beslenmesini sağlamaktır. Süt dişlerinin sağlığını kaybetmesi, çocukların beslenmesinde aksaklıklar oluşturabilir. Ayrıca devam eden çene gelişimi ve düzgün konuşma becerisinde süt dişlerinin varlığının önemli bir yeri vardır. Süt dişleri gelecek kalıcı dişlerin yerini koruyabilmek ve onlara rehberlik edebilmek için de önem taşır.

Çocuklarda diş çürüğü tedavisi nasıl olur?

Çocuklarda diş çürüğü tedavisi öncesi çürüğün ne kadar ilerlediği muayene ve röntgen yöntemiyle belirlenir. İlerlemenin derecesine göre; süt dişleri kompomer/kompozit dolgu, amputasyon (yarım kanal tedavisi), süt dişi kanal tedavisi, prefabrike kronlar gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Çocukların süt dişlerinin çürümesi nasıl önlenir?

Süt dişlerinin korunması için, sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce günde en az iki kez çocuğun yaşına uygun florid içeren diş macunuyla en az iki dakika tüm dişler fırçalanmalıdır.

Şeker içerikli gıdaların tüketimi en az seviyeye indirilmelidir. Şeker tükettikten yirmi dakika sonra dişler fırçalanmalıdır.

Çiğ fındık, badem, ceviz, süt, peynir gibi besinleri çocuk daha çok tüketmelidir. Meyve suyu ve asitli içeceklerden ise uzak durmalıdır.

Çocuk 1 yaşına gelince diş hekimine düzenli kontrollere götürülmelidir. 6 ayda bir rutin kontroller aksatılmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.