Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor SMS ile oy kullanma ücreti ne kadar?

Survivor'da finalistlere SMS göndermek isteyenler, Survivor'a SMS gönderme sayısı nedir, Survivor'a nasıl SMS gönderilir gibi konuları araştırdı. Peki, 2022'de Survivor SMS numarası nedir? Survivor'da SMS gönderme numarası nedir? NİSA - ADEM SMS numaraları kaç? İşte, detaylar…

Uzun bir maratonun ardından final etabına gelen Survivor'da seyirciler destekledikleri yarışmacıya SMS göndermek istiyor. Bunun için Survivor SMS gönderme numarası nedir? Survivor'a nasıl SMS gönderilir gibi konuları araştırıyor. Survivor SMS ücreti 2022: Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor SMS ücretli mi sorularını araştırıyor. İşte Survivor SMS ücreti...

Survivor SMS atma numarası kaç?

Survivor 2022 yarışmacılarına oy vermek için yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy verebilirsiniz.

Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Adem'e oy kullanmak için : ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Survivor SMS ile oy kullanma ücreti ne kadar?

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 3.9 TL olarak biliniyor.