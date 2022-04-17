DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakan Ural'dan iftar paylaşımı: 'Sevmek ayıp mı yahu!'
23 Nisan resmi tatil mi 2022? 22 Nisan okul var mı? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
Meclis'te kabul edildi: At yarışı gelirleri, Varlık Fonu'na aktarılacak
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 29 yıl geçti
Batman Petrolspor - Hendekspor maçını canlı izle! 3.Lig
Niğde Anadolu FK - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak da ben Kılıçdaroğlu'nu öveceğim! Salak mıyım abi ben?'
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu İBB’nin projelerini inceledi
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, yetim ve öksüz çocuklarla iftar açtı
Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaç rekat kılınmalıdır? En az kaç rekat teravih namazı kılınır Diyanet?
Ağrı'da feci kaza! 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
CHP’den ''cezaevinde işkence'' iddiası
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi
Hamas: Mescid-i Aksa'daki saldırılardan İsrail sorumlu
Salatı tefriciye duası günde kaç defa okunmalıdır?

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Survivor oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Survivor oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Survivor yarışmasında aldıkları ücretler de en az yarışmacılar kadar dikkat çekici. Gündemde yer alan konuyla alakalı olarak izleyiciler, Survivor’da ünlüler ne kadar para alıyor? Yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanıyor? Gibi soruları araştırıyor.

2 Saat Önce
2022-04-17 13:15:47
Survivor oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Yarışmacıları ve oyunları ile dikkat çeken programda, yarışmacıların aldıkları ücretler de merak konusu oldu. İzleyiciler, ünlü yarışmacılar programdan ne kadar kazanıyor? Sorusuna cevap arıyor.

Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan yarışmacıların aldıkları ücretler öğrenildi. Buna göre ünlüler takımından Mert Öcal, yarışmadan haftalık olarak 5 bin TL, Aycan Yanaç 6 bin 500 TL, Barış Murat Yağcı haftalık 10 bin TL, Ersin Korkut 12 bin 500 TL ve Yasin Obuz'un ise haftalık olarak 5 bin TL kazandığı iddia edildi.

Ayrıca yarışmada yer alan diğer oyunculardan Nisa Bölükbaşı'nın 10 bin TL, Ogeday Girişken'in 10 bin TL, Atakan Arslan'ın 9 bin TL, Ayşe Yüksel'in 9 bin TL, Batuhan Karacakaya'nın 9 bin TL, Nagihan Karadere'nin 9 bin TL, Adem Kılıççı'nın 9 bin TL, Sema Aydemir'in 8 bin TL kazandığı öne sürüldü.

Survivor Gönüllüler takımında yer alan yarışmacıların kazandığı ücretler de belli oldu. Buna göre, Gönüllüler takımında yer alan Gökhan'ın 20 bin TL, Yasin'in 20 bin TL, Anıl'ın 20 bin TL, Hikmet'in 20 bin TL, Ogeday'ın 20 bin TL, Evrim'in 18 bin TL, Nisa'nın 18 bin TL ve Berkan'ın da 18 bin TL aldığı iddia edildi.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş