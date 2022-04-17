Survivor oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Survivor yarışmasında aldıkları ücretler de en az yarışmacılar kadar dikkat çekici. Gündemde yer alan konuyla alakalı olarak izleyiciler, Survivor’da ünlüler ne kadar para alıyor? Yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanıyor? Gibi soruları araştırıyor.

Yarışmacıları ve oyunları ile dikkat çeken programda, yarışmacıların aldıkları ücretler de merak konusu oldu. İzleyiciler, ünlü yarışmacılar programdan ne kadar kazanıyor? Sorusuna cevap arıyor.

Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan yarışmacıların aldıkları ücretler öğrenildi. Buna göre ünlüler takımından Mert Öcal, yarışmadan haftalık olarak 5 bin TL, Aycan Yanaç 6 bin 500 TL, Barış Murat Yağcı haftalık 10 bin TL, Ersin Korkut 12 bin 500 TL ve Yasin Obuz'un ise haftalık olarak 5 bin TL kazandığı iddia edildi.

Ayrıca yarışmada yer alan diğer oyunculardan Nisa Bölükbaşı'nın 10 bin TL, Ogeday Girişken'in 10 bin TL, Atakan Arslan'ın 9 bin TL, Ayşe Yüksel'in 9 bin TL, Batuhan Karacakaya'nın 9 bin TL, Nagihan Karadere'nin 9 bin TL, Adem Kılıççı'nın 9 bin TL, Sema Aydemir'in 8 bin TL kazandığı öne sürüldü.

Survivor Gönüllüler takımında yer alan yarışmacıların kazandığı ücretler de belli oldu. Buna göre, Gönüllüler takımında yer alan Gökhan'ın 20 bin TL, Yasin'in 20 bin TL, Anıl'ın 20 bin TL, Hikmet'in 20 bin TL, Ogeday'ın 20 bin TL, Evrim'in 18 bin TL, Nisa'nın 18 bin TL ve Berkan'ın da 18 bin TL aldığı iddia edildi.

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