Survivor Nisa diskalifiye mi oluyor? Nisa’ya ne oldu?

Survivor All Star yarışmacılar arasında tüm hızıyla devam ederken, kıyasıya mücadele izleyenleri ekranlara kilitliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Nisa'nın sağlık sorunu olduğu görülüyor. Birçok yarışmacının müsabakaya sakatlıklarla veda etmesinin ardından gözler Nisa'ya çevrildi. Survivor Nisa sakatlandı mı? Survivor Nisa elendi mi? Survivor Nisa diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star yeni bölüm fragmanında görüntülenen olumsuzluklar yürekleri ağza getirdi. Merve Aydın ve Perviz'in ardından yaralanan Nisa'nın adı çıktı. Karavanda Nisa'nın başındaki sağlık ekiplerinin bulunması Nisa'nın yaralı olup olmadığı sorulmasına neden oldu.

Survivor Nisa'ya ne oldu?

Survivor yeni bölüm fragmanı izleyenleri korkuttu. Yeni bölümde yer alan zorlu parkur sonrası Nisa'nın fenalaşması üzerine Ogeday, Nisa'yı kucağına aldı. Sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine Nisa sakatlandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Baygın halde görüntülenen Nisa'nın sakatlanıp sakatlanmadığına dair detaylar henüz bilinmiyor. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde kafalarda ki soru işaretleri giderilmesi bekleniyor.

Nisa'nın sakatlık yaşaması halinde diskalifiye olması ihtimali bulunuyor. Ekranlara gelecek bölümdeki ada konseyinde konuyla ilgili her şey netlik kazanacak. .