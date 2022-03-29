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TIMETURK / GENEL / Survivor Nagihan Karadere kimdir?

Survivor Nagihan Karadere kimdir?

Survivor Nagihan Karadere yarışmacının dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor 2022 kadrosunda ünlüler takımında yarışıyor. Peki, Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli?

2 Saat Önce
2022-03-29 19:36:36
Survivor Nagihan Karadere kimdir?

Survivor Nagihan Karadere, performansı ve yaşadığı tartışmalar ile Survivor'ın merak edilen isimleri arasında yer alıyor. 1984 doğumlu olan Nagihan yarışmaya daha önce iki defa katılmıştı. İşte, Survivor Nagihan Karadere kimdir? sorusunun cevabı...

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Karadere kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti. Ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.

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