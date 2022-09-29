Survivor Mert ile Sude evlendi mi? Survivor Mert Öcal-Sude Burcu nişanlandı mı? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor bu sene AllStar formatında yapılmıştı. Survivor All Star 2022'de iki yarışmacı hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İlerleyen günlerde bu iddianın geçek olduğu ortaya çıktı. Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda adım attı. İkili sade bir törenle nişanlandı. Survivor Mert ve Sude hayranları evliliğin ne zaman olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Survivor Mert ile Sude evlendi mi? Survivor Mert Öcal-Sude Burcu nişanlandı mı? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor bu sene AllStar formatında yapılmıştı. Survivor All Star 2022'de iki yarışmacı hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. İlerleyen günlerde bu iddianın geçek olduğu ortaya çıktı. Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda adım attı. İkili sade bir törenle nişanlandı. Survivor Mert ve Sude hayranları evliliğin ne zaman olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Survivor All Star 2022'de ortaya atılan birliktelik iddiaları geçtiğimiz aylarda gerçek olduğu ortya çıkmıştı. Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'nun birlikteliğinden fotoğraflar basına yansıdı. Mutu bir birliktelik yaşayan çiftten evlilik yolunda çok öenml bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlenme teklifi etmişti. Survivor Mert ile Sude nişan yüzüklerini sade bir törenle taktı.

Survivor Mert Öcal-Sude Burcu nişanlandı mı?

Survivor Mert ile Sude'den gelen haberler ikilinin hayranlarını sevindirdi. Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle birlikteliği süren Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi. Kız isteme merasiminin ardından Öcal tuzlu kahveyi içti ve ünlü çiftin yüzükleri takıldı. Nişanlanan ikilinin bazı kareleri sosyal medyadan da yayınlandı.

Survivor Mert ile Sude evlendi mi?

Survivor Mert ile Sude evlilik yolunda çok önemli bir karar aldılar. Çift nişanlanarak evlilik yoluna girdi.

Survivor Sude Burcu kimdir?

Survivor AllStar 2022 yarışmasına katılan Sude Burcu 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Sude Burcu sporcu bir yapıya sahip. Sude Burcu tekvandocudur.

1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de tekvandocudur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.