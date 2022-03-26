Survivor Elif elendi mi? Survivor'dan Elif neden elendi? Survivor Elif Gören kimdir?

Survivor Elif elendi mi? Survivor'dan Elif neden elendi? soruları Survivor All Star 2022 izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı izleyicileri şaşırtan gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı açıklamasında Elif'in rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Survivor Elif elendi mi? Survivor'dan Elif neden elendi? soruları Survivor All Star 2022 izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı izleyicileri şaşırtan gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı açıklamasında Elif'in rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. 25 Mart Cuma akşamı 59'uncu bölümüyle TV8 ektanlarında yayınlanan Survivor'da adaya veda eden isim herhesi şaşırttı. Yapılan dokunulmazlık oyunun kazanan taraf ünlüler oldu. Gönüllüler eleme adayı çıkarmak zorundayken sürpriz açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

Survivor Elif elendi mi?

Acun Ilıcalı, "Her zaman söylüyorum, Survivor'da en önemli şey sağlığınız. Şimdi üzücü bir haberim var. Survivor'da beni en çok ne üzer derseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması derim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi. Maalesef Elif Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

Survivor'dan Elif neden elendi?

Survivor'dan Elif rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemedi. Acun Ilıcalı yarışmacıların sağlığının herşeyden önce geldiğini belirterek Elif'in sağlık sorunları nedeniyle adaya veda ettiğini duyurdu.

Barış Survivor'dan ayrılacak mı?

Sakatlığı dolayısı ile durumu belirsiz olan Barış Murat Yağcı'ya seslenen Acun Ilıcalı'nın "İstersen ayrılabilirsin" demesi yeni bir eleme sinyalini daha gündeme getirdi.

Survivor Elif Gören kimdir?

Elif Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Elif Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı.

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