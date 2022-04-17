Survivor tüm heyecanıyla devam ederken, şimdi de yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Peki, takımlar karışacak mı? Yeni takımlar nasıl olacak?

Bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında görülen açıklamaların devamı ise şimdiden merak ediliyor. İzleyiciler merakla Acun Ilıcalı'nın konseyde yapacağı açıklamayı bekliyor. "Survivor'da takımlar karışacak mı, yeni takımlar nasıl olacak?" sorularına en net yanıtı verecek.

Büyük bir heyecanla dokunulmazlık mücadelesinden sonra gelinen ada konseyinde Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" demesiyle bu durum sosyal medya gündemine sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?

Acun Ilıcalı'nın çokça konuşulan bu açıklamasının ardında ise takımların karışıp karışmayacağı merak konusu oldu. Öte yandan yeni takımların ifşa olduğu dedikodusu hızla yayıldı.

Kırmızı takım yarışmacılarının Batuhan, Parviz, Anıl, Gökhan, Ogeday, Sema, Merve, Sude, Ayşe ve Yağmur olduğu belirtilirken; Mavi takımda ise Hikmet, Barış, Atakan, Berkan, Adem, Evrim, Seda, Nisa ve Nagihan'ın yer aldığı iddiaları ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı'nın haftalar önce sosyal medya hesabı üzerinden düzenlediği ankette "Takımlar değişmeli mi?" sorusunu sormuştu. Ilıcalı'nın yaptığı bu anket sonrasında ise seyircilerin büyük bir çoğunluğunun takımların değişmesini istemediği görüldü. .