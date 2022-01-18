Survivor'da Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı? Survivor All Star geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan ilk bölüm ile başlamıştı. Ünlüler ve gönüller formatında yapılacağı açıklanan yarışmanın kadrosu ise günler öncesinden açıklanmıştı. Daha önceden kadroda yer alacağı açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın programda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Barış Murat Yağcı ile birlikte olan Nisa'nın Survivor'a katılıp katılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı? Survivor All Star geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan ilk bölüm ile başlamıştı. Ünlüler ve gönüller formatında yapılacağı açıklanan yarışmanın kadrosu ise günler öncesinden açıklanmıştı. Daha önceden kadroda yer alacağı açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın programda yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Barış Murat Yağcı ile birlikte olan Nisa'nın Survivor'a katılıp katılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor All Star 2022 geçtiğimiz hafta başladı. Gelmiş geçmiş en iddialı takımlara sahip olan Survivor AllStar'da şampiyonluk için herkesin iddiası var. Yarışlara hızlı başlayan yarışmacılar bazı sakatlıkları da ne yazaık ki yaşamaya başladı. Survivor Allstar'ın kadrosunda daha önce yer alacağı açıklanan Nisa'nın yarışmadalarda olmaması izleyenlerin gözünden kaçmadı. Survivor'da Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Survivor'da Nisa neden yok?

Survivor Allstar'da Nisa'nın neden yer alamadığına dair ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklmada Nisa'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı. Kadrodan çıkartılmayan yarışmacı karantinaya girdi. 24 yaşındaki Nisa'nın yerine gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Nisa Bölükbaşı Survivor'a katılacak mı?

Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı'nın takımda yer alıp almaycağına da açıklık getirdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için All Star'a başlayamadı, o da Nisa. İlerleyen günlerde kadroya dahil olacak." dedi.

Barış Murat Yağcı ile ayrıldığını duyurdu

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Nisa Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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