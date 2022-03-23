Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren yarışmacılar Survivor'ın 22 Mart tarihli 56. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. yarışmada, rakibine göz açtırmayan ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına alırken gönüllüler takımında da Survivor 2. eleme adayı seçildi. İşte, 22 Mart Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
2022-03-23 13:54:13
Son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Rakibini parkurda eleyerek geceye damga vuran ünlüler konseye gitmekten kurtuldu. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile 2. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi.
Eleme potasına giren Evrim, "Tek istediğim üçüncü dokunulmazlığı kazanmak. Şuan diğer aday Barış ya kendi takım arkadaşımı elemiş olacağım ya da takım arkadaşım beni elemiş olacak. Üçüncü dokunulmazlığı kazanmak zorundayız." dedi.
Evrim Barış ile beraber Survivor eleme potasına girdi.
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