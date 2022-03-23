Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren yarışmacılar Survivor'ın 22 Mart tarihli 56. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. yarışmada, rakibine göz açtırmayan ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına alırken gönüllüler takımında da Survivor 2. eleme adayı seçildi. İşte, 22 Mart Survivor 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.