Survivor All Star 2022 tüm hızı ile devam ediyor... Adaya ilk geldiği zaman 'Herkes benim bacım' diyen Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı ortaya çıktı. İddialar üzerine merak eden Survivor takipçileri Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkını merak ediyor. Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Detaylar haberimizde...

Survivor All Star 2022 tüm hızı ile devam ediyor... Adaya ilk geldiği zaman 'Herkes benim bacım' diyen Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı ortaya çıktı. İddialar üzerine merak eden Survivor takipçileri Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkını merak ediyor. Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda? Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN YENİ AŞKI KİMDİR?

TV8 ekranlarının en çok takip edilen programlarından biri olan Survivor All Star 2022, adada yaşanan aşk iddiaları ile gündeme geldi. Adaya ilk geldiği zaman 'Herkes benim bacım' diyen Batuhan Karacakaya'nın adadaki bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi. Önceden adada yaşanan Mert ve Sude ilişkisinden sonra bu seferde Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz isimlerinden Batuha Karacakaya'nın gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN YENİ AŞKI HANGİ TAKIMDADIR?

Batuhan'ın Gönüllüler takımındaki herkesten sakladığı gizli aşkı olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Karacakaya'nın Gönüllüler takımında yarışan Yağmur Banda ile daha Survivor'a katılmadan önce aşk yaşamaya başladığı ve bunu herkes sakladığı iddia ediliyor .