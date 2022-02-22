Survivor All Star'ın gönüllüsü Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?

Tüm heyecanı devam eden Survivor All Star, yaşanan çekişmeli parkuların dışında, yarışmacıların adada yaşadıkları ve magazinsel olayları da birçok kişi tarafından takip ediliyor. Survivor'un göünllü takımında boy gösteren Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? İşte detaylar...

Survivor All Star son bölümde gönüllüler takımında yarışacağı duyurulan Ayşe Yüksel hayatı ile gündem konusu oldu. Açıklamanın ardından "Ayşe Yüksel kimdir?" sorusu araştırılıyor.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel aslen Düzceli. Survivor 2021 yarışmacısı Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimine devam ediyor. Bilindiği üzere de yarışmada Düzce ismini oldukça fazla geçirmişti. Üniversite 2. Sınıf öğrencisi olduğu bilinen yarışmacı, küçük yaşlarda masa tenisine merak saldı. Ve kendini bu alanda geliştirmek isteyerek çeşitli masa tenisi kurslarına katıldı. Yine aynı yıllarda başladığı halter sporunda başarı elde ederek Türkiye 3'üncüsü oldu. Sporcu kişiliği önplanda olan Yüksel,Halterle kısa bir zaman ilgilendikten sonra ilgisini voleybola çevirdi. 6 yıl boyunca mahalli ligde voleybola devam etti. Ardından tenise merak salan Yüksel, yaklaşık 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor.

AYŞE YÜKSEL BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel 1.64 boyunda ve 59 kilo. Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, ikizler burcudur.

AYŞE YÜKSEL SEVGİLİSİ VAR MI? AYŞE YÜKSEL SEVGİLİSİ KİM?

Özellikle Survivor sezonundan birçok yarışmacı ile aşk iddiaları yazılıp çizilen Ayşe Yüksel'in basına yansıyan bir sevgilisi olmasa da geçtiğimiz yıl oyuncu Tuan Tunalı ile birlikte görülmüştü.

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