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Survivor All-Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da eleme heyecanı devam ediyor. Dün akşam dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan hangi takım dokunulmaz oldu?

2 Saat Önce
2022-04-11 17:51:06
Survivor All-Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylığı için nefesler tutuldu. 10 Nisan Pazar Survivor All-Star'da yaşananlar sosyal medyada gündem olurken dün akşam yine birbirinden zorlu parkurlar oluşturuldu. İşte 10 Nisan Survivor All-Star'da yaşananlar ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım…

Survivor All-Star'da dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar ellerinden geleni yaparken son güçlerine kadar kıyasıya yarıştılar. Yarışmacıların bir hafta daha adada rahat bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için dokunulmazlık kazanmaları önemli hale geldi.

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ünlüler takımı oldu. Konseyde ünlülerden bir aday çıkacak.

Ünlüler takımından eleme adayı olan isim yapılan oylama sonucu Parviz oldu. Parviz 24 saatini yalnız başına yokluk adasında geçirecek.

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