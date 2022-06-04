Survivor’ın olay ikilisi son bölüme damgasını vurdu. Hikmet ve Adem kavgasında küfürler havada uçuştu. Peki Survivor Adem ve Hikmet neden kavga etti? Konu hakkında merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star 2022'nin sonuna yaklaşırken, yarışmacılar arasındaki mücadelenin seviyesi de artıyor. Survivor'ın son bölümünde düzenlenen yarışmada oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Hikmet ve Adem'in mücadelesi, takım değişikliğinin ardından ilk dokunulmazlık maçına damga vurdu. Survivor'ın etkinlik ikilisi Hikmet ve Adem arasındaki kavgada küfürler havada uçuştu.

Survivor dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Hikmet ve Adem, ortak bir engeli geçerken bir anda kavgaya tutuştu. Hikmet'in Adem'in ayağına basması nedeniyle Adem parkurdaki bir engelden çıkamadı ve kavganın fitili ateşlendi. Hikmet'in ayağına basmasına sinirlenen Adem, "Bırak ayağımı oğlum ya gerizekalı mısın?" dedi. Sözleriyle Hikmet'i kızdırdı. Adem'in sözleriyle çileden çıkan Hikmet, "Sensin gerizekalı, ayağını mı tutuyorum" diye bağırmaya başladı.

Adem'in sözlerine çileden çıkan Hikmet, "Şampiyon gibi ol, kimseye hakaret etme" dedi. Ardından gülmeye başlayan Adem'e daha da sinirlenen Hikmet, "Gülme. Şampiyon gibi davran" diyerek Adem'e yanıt verdi.

Sinir seviyesinin yükselmesiyle birlikte Hikmet, Anlat Bakalım oyununda Adem'in annesinin laflarıyla alakalı Adem'e sözler söyledi. Hikmet, "Senin saf olduğunu annen bile söyledi. Saftır benim oğlum dedi. Ben sana söylemedim. Sen bana söyledin" diyerek Adem'i sinirlendirdi.

Hikmet'in bu sözlerinden sonra Adem, Hikmet'e "Bak annemin adını ağzına alma, pislik yapma. Adam ol" diyerek cevap verdi. Hikmet ise Adem'e "Erkekliği senden mi öğreneceğim?" diye cevap verdi. Survivor Hikmet Adem mücadelesinin ardından alınacak kararlarla ilgili gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi.