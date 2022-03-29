Survivor All Star birleşme partisinde sahne performansının ardından nişanlandığını söyleyen Adem Kılıçcı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Açıklamanın ardından birçok Survivor izleyeni Adem Kılıçcı'nın nişanlısının kim olduğunu merak ediyor? Peki, Survivor Adem Kılıçcı nişanlandı mı? Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir? Nil Şenver kimdir? İşte detaylar...

Survivor All Star birleşme partisinde sahne performansının ardından nişanlandığını söyleyen Adem Kılıçcı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Açıklamanın ardından birçok Survivor izleyeni Adem Kılıçcı'nın nişanlısının kim olduğunu merak ediyor? Peki, Survivor Adem Kılıçcı nişanlandı mı? Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir?

SURVİVOR ADEM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR?

Survivor All Star birleşme partisinde sahne performansının ardından Adem Kılıçcı, Nil Şenver ile nişanlı olduklarını açıkladı.

NİL ŞENVER KİMDİR?

Adem Kılıçcı'nın nişanlısıdır. İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal kaymak adından bir atı bulunmaktadır.

NİL ŞENVER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nil Şenver'in Instagram kullanıcı adı @nilsenver'dir. Öte yandan Survivor All Star 2022'de birleşme partisinde duygusal bir performans sergileyen Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı bir yola girdik. Boynumda ateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim." dedi.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. Kılıçcı ailesinin Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. 2004 yılında Fenerbahçe takımı ile Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır. 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Kılıçcı, 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders'e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. 2009 Akdeniz oyunlarında bok branşında gümüş madalya kazanmıştır. 2011 senesinde Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır. Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan Adem Kılıçcı, girdiği testlerde vucüdunda yabancı maddeye rastlanınca olimpiyata alınmamıştır. .