Survivor Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı Nişanlısı Nil Şenver kimdir?

Survivor Adem'in hayatı yarışmanın son bölümünde seyircilerin gündemine geldi. All Star sezonunda ünlü takımdaki macerasına başlayan ve rakiplerini eleyen Adem Kılıçcı, yarı finale yükselmeye hak kazandı. 2017 yılında Survivor'da ikinci olan ve 2018 yılında All Star sezonunda şampiyonluğu kazanan Survivor Adem, 2022 sezonunda bir kez daha şampiyonluğa yaklaştı. Survivor'un güçlü isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olan yarışmacı halen boksa devam etmektedir. Peki, Survivor Adem kimdir, kaç yaşında nereli?

Survivor Adem kimdir? Soru, All Star sezonunun yarı finallerinde öne çıkan konulardan biri haline geldi. Daha önce bir kez ikinci bir kez de şampiyon olan Adem Kılıçcı 2022 All Star sezonunda şampiyonluğun önemli adaylarından biri olarak yer alıyor. Ağrı Üniversitesi İbrahim Çeçen'de eğitim gören Adem Kılıçcı, 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda boksta Türkiye'yi temsil etti ve 2016 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı, ancak katılamadı. Boks Şampiyonasında da birçok madalya kazandı.

Survivor Adem kimdir?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da dünyaya gözlerini açtı. Küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem'in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun olan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil etti. 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.



21 yaşına kadar Ağrı'da kalmış, daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.



2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.



2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı.

2018 yılında Bizim Semtin Çocukları filminde oynadı.

21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde, KKTC'de 2. olmuştur.



10 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan 2018 Survivor All Star'da ise Ünlüler kadrosunda yer aldı. Büyük finalde, Nagihan Karadere ile final kalmış ve son oylamada KKTC'de şampiyon olmuştur.

Survivor Adem Kılıççı Nişanlısı kimdir?

Adem Kılıççı'nın nişanlısının Nil Şenver olduğu biliniyor. Nil Şenver İstanbul'da yaşıyor. Hakkında pek fazla bilği bulunmayan Nil Şenver'in Bal Kaymak adında bir atı olduğu biliniyor.

Nil, ''Adem sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Dedim ki dizini gördüm ve Ne yapacak bu çocuk? Bu dizle mümkün olmayacak dedim. Ama şimdi oradasın. İlk önce Allah'a sonra doktorlarına, seni her zaman destekleyen ve sana da teşekkür ediyorum.'' dedi. .