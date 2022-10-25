TV8 kanalının en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor 2023 için başvurular başladı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada 'Bu sene ki sloganımız Akıl Oyunları, belki pratik zekanız size oyunları kazandıracak' dedi. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 akıl oyunları ne zaman yayınlanacak? Survivor 2023'te kimler var? Survivor yarışmasında formatın değiştiği anlaşılırken Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. İşte Survivor Akıl Oyunları'na dair detaylar...

Sportif anlamda başarılı olmayanların da başvurbileceği Survivor 2023'ün ilk tanıtımı Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Acun Ilıcalı aklın ön planda olduğu yeni bir Survivor yarışmasının yayına gireceğini açıkladı. Ilıcalı açıklamasında "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu sene ki sloganımız şu; Survivor Akıl oyunları. Yaşım var hafif kilom var çok koşamam, çok yüzemem demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak"

Survivor 2023 ne zaman?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor format değiştirdi. Bu kez yarışmalarda fizik değil zeka da ön plana çıkıyor. Prarik zekaya sahip olanlar da yarışmada oyunlar kazanabilecek. Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağına dair henüz kanaldan ve yapımcılardan açıklama gelmedi. Başvurular henüz yeni başladı. Bir kaç ay sürecek olan başvuru incelemelerinin ardından kadroların belirlenmesi ve ardından yarışlara başlanması bekleniyor.

Survivor 2023 Akıl oyunları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sene Survivor yarışması 16 Ocak'ta başlamıştı. Bu sene de Survivor Türkiye 2023'ün Ocak ayı ortasında yada sonunda başlaması bekleniyor.

Survivor 2023 akıl oyunları ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2023 akıl oyunlarında ada yaşamı ve fiziki performansın dışında aklın ön planda olduğu yeni bir Survivor yayınlanacak. Survivor Akıl Oyunları yarışmasının ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Survivor 2023'te kimler var?

Survivor kadros henüz netleşmedi. Ancak bu sene fizik dışında pratik zeka da oyunlarda kurtarıcı olabilecek. Survivor 2023 kadrosu henüz netleşmedi. İddialara göre kadroda Turabi'nin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Survivor kadrosu başvuruların değerlendirilmesinden sonra netlik kazanacak.

Survivor 2023'e nasıl başvuru yapılır?

Survivor 2023 başvuruları online olarak yapılıyor. Başvurular https://www.tv8basvuru.com/video-basvuru/survivor/2 adresinden yapılacak. Videolu başvurular değerlendirmeye alınacak.

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