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TIMETURK / GENEL / Survivor 2022’de Sude ve Nisa kavgası!

Survivor 2022’de Sude ve Nisa kavgası!

TV8’de yayınlanan Survivor 2022 yarışmasında Mert, Sude, Nise ve Ogeday olayı geçtiğimiz haftalara damga vurmuştu. Bu hafta da Sude ve Nisa kavgası çok konuşulacak gibi görünüyor.

2 Saat Önce
2022-02-17 10:25:02
Survivor 2022’de Sude ve Nisa kavgası!

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 yarışmasında Mert, Sude, Nise ve Ogeday olayında sular durulmuyor. Survivor'ın yeni bölümünde Mert'in Sevgililer Günü dolayısıyla Sude'ye çiçek vermesi ortalığı yine karıştırdı. Nisa, bu olayın ardından küplere binerken Sude için “gururusuz” dedi. Bunu öğrenen Sude ise Nisa'ya hesap sordu. İşte Survivor 2022 son bölümde yaşananlar…

Survivor 2022'de geçtiğimiz haftalarda Ogeday ve Nisa'dan sonra Mert ve Sude'nin de aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Mert ve Sude aşkının ortaya çıkması sonrasında ise işler biraz karışmıştı. Nisa, Mert ile Sude arasındaki aşkı öğrendikten sonra aslında Mert'in dışarıda kendisinin yakın arkadaşı olan Makbule ile sevgili olduğunu öne sürmüştü. Bu gelişmenin ardından Mert ve Sude'nin arası açılsa da Acun Ilıcalı'nın verdiği izinle görüşen ikili durumu düzeltmişti. Ancak Survivor All Star'ın yeni bölümünde işler yine karışıyor.

Mert Sude'ye Sevgililer Günü çiçeği verdi

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Mert, Sevgililer Gününü kutlamak için Sude'ye çiçek uzatıyor. Sude'de bu jeste gülümseyerek karşılık veriyor ve o da Mert'in sevgililer gününü kutluyor. Ancak bu durum Nisa'yı bir hayli sinirlendiriyor. Nisa, “”Mert'in …… gitmesini istiyorum ifadelerini kullanıyor.

Nisa ve Sude kavgası

Mert ve Sude arasında yaşanan bu olayın ardından gönüllüler adası karışıyor. Sude, "Sen bana gelip 'kendine değer vermeyen, kendine saygısı olmayan bir kadın' diyorsun. Bu çok ağır bir itham... Nisacığım bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin ve şu an beni bununla yargılayamazsın" diyor. Nisa ise "Daha havaalanında 'seni seviyorum' dedi. On saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor anladın mı?" diyor. .

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