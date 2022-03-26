Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Birleşme partisinde kimler olacak?

Survivor 2022 All Star birleşme partisine çok az bir süre kaldı. İzleyicilerin merakla beklediği birleşme partisi ne zaman yapılacak. Acun Ilıcalı konu hakkında güncel bir açıklamada bulundu. Buna göre birleşme partisi Mart ayının sonunda yapılacak. İşte detaylar...