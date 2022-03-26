Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Birleşme partisinde kimler olacak?
Survivor 2022 All Star birleşme partisine çok az bir süre kaldı. İzleyicilerin merakla beklediği birleşme partisi ne zaman yapılacak. Acun Ilıcalı konu hakkında güncel bir açıklamada bulundu. Buna göre birleşme partisi Mart ayının sonunda yapılacak. İşte detaylar...
2022-03-26 11:14:00
Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı birleşme partisi heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor birleşme partisi Mart'ın son haftasında yapılacak. Peki, Survivor 2022 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Mart ayının kaçında yapılacak?
Birleşme partisi Mart'ın son haftası yapılacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağını söyledi. Buna göre haftada 2 eleme olacak. 3 hafta içerisinde 6 kişi veda edecek.
Survivor 2022 birleşme partisi görüntüleri Pazar günü yayınlanacak. Birleşme partisi ise Salı günlü ekranlarda olacak.
Birleşme partisine toplam 22 yarışmacı katılacak. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi birleşme partisine katılacaktır. Bugünden sonra 3 haftada toplam 6 kişi adaya veda edecek ve geriye 22 yarışmacı kalmış olacak. Birleşme partisi Mart ayının son haftasında yapılacak. Fakat tam tarih verilmedi. Bazı tahminlere göre 26-27 Mart 2022 Cumartesi-Pazar günlerinde yani Mart'ın son hafta sonu gerçekleşebilir denildi. .
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