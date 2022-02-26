Survivor 2022 Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 5 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir?

Survivor'da bugün mavi ve kırmızı takım arasında Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 25 Şubat Cuma Anlat Bakalım ödülü nedir? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Anlat bakalım'ı Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Anlat Bakalım ödülü ne oldu?