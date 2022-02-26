Survivor 2022 Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 5 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir?
Survivor'da bugün mavi ve kırmızı takım arasında Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 25 Şubat Cuma Anlat Bakalım ödülü nedir? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Anlat bakalım'ı Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Anlat Bakalım ödülü ne oldu?
2022-02-26 02:33:19
Survivor'ın en neşeli ve sevilen yarışmalarından olan Anlat Bakalım'ı 25 Şubat Cuma günü hangi takım kazandı? Hem sorulan sorular ile hemde karşı iki takımın birbiri ile kıyasıya kapışması izleyenleri ekranlara kitliyor. Aksiyon ve heyecanın yüksek olduğu Survivor'da her iki takımda eğlenceli etkinlikler ile psikilojik olarak mental sağlıklarını onarıyorlar. Peki 25 Şubat Cuma günü Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?
SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Anlat Bakalım oyununu 6-2 Ünlüler (kırmızı) takım kazandı. Ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Kazanan takım fast food Curly Fries kazanacak. .
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