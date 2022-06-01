Sürtük nedir? Sürtük ne demek? Sürtük TDK ne anlama geliyor? Sürtük kimlere denir? Sürtük hakaret mi? Son zamanlarda oldukça tartışılan kelimelerden bir tanesi olan Sürtük kelimesinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre sürtük 'Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın' olarak tanımlanıyor: İşte sürtük kelimesinin diğer anlamları...

Sürtük nedir? Sürtük ne demek? Sürtük TDK ne anlama geliyor? Sürtük kimlere denir? Sürtük hakaret mi? Son zamanlarda oldukça tartışılan kelimelerden bir tanesi olan Sürtük kelimesinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre sürtük "Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın" olarak tanımlanıyor: İşte sürtük kelimesinin diğer anlamları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak eylemcilerle ilgili "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük." dedi.

Sürtük nedir?

Sürtük kelimesinin ne anlama geldiği ve hangi amaçla kullanıldığı pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. TDK'da "Sürtük" anlamı kısaca şöyledir: "Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın."

Sürtük TDK ne anlama geliyor?

Sürtük kelimesinin TDK'da birden çok anlamı vardır. Sürtük TDK'ya göre "Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın." demektir.

Sürtük kimlere denir?

TDK'ye göre sürtük kelimesinin argodaki anlamı ise 'hayat kadını'dır.

Sürtüklük nedir?

Sürtüklük ise sürtük olma anlamındadır.

İşaret dilinde sürtük

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