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Sürtük ne demek? TDK'ya göre sürtük kime denir? Sürtük kelimesi anlamı nedir?

Sürtük ne demek? TDK'ya göre sürtük kime denir? Sürtük kelimesi anlamı nedir? Sürtük kelimesinin ne demek olduğu ve ne anlama geldiği son zamanlarda oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Günlük konuşmada, dizi ve filmlerde karşımıza oldukça fazla çıkan sürtük kelimesi 'çok gezen' anlamında kullanılıyor.

39 Dakika Önce
2022-06-01 16:00:41
Sürtük ne demek? TDK'ya göre sürtük kime denir? Sürtük kelimesi anlamı nedir?

Sürtük ne demek? TDK'ya göre sürtük kime denir? Sürtük kelimesi anlamı nedir? Sürtük kelimesinin ne demek olduğu ve ne anlama geldiği son zamanlarda oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Günlük konuşmada, dizi ve filmlerde karşımıza oldukça fazla çıkan sürtük kelimesi "çok gezen" anlamında kullanılıyor.

Sürtük kelimesi son zamanlarda oldukça fazla tartışılır oldu. Vatandaşların sık sık karşısına çıkan sürtük kelimesinin ne demek olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte TDK'ya göre sürtük kelimesinin anlamları...

Sürtük ne demek?

Sürtük kelimesinin en belirgin anlamlarından biri "çok gezendir." Sürtük kelimesi "sürekli olarak gezen, gözü dışarıda olan, günü gezerek geçiren ve evinde oturmayan kadın" anlamındadır.

TDK'ya göre sürtük kime denir?

Türk Dil Kurumuna göre "Sürtük" kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Sürtük kelimesinin anlamı TDK'da şöyledir: Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın.

TDK'ya göre "Sürtük" kelimesinin bir anlamı da "Hayat kadını" dır.

Sürtük hangi anlama gelir?

Hoppa, oynak, ahlâksız kadın anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca sürtük kelimesi arsız, yüzsüz, açgözlü anlamına da gelmektedir.

Sürtük kelimesi diğer anlamları

Dokuma kuşaklan keçelendirmeye ve yumuşatmaya yarayan bir çeşit tokmak.
Sabahları çeşitli yönlerden esen yel.
Selin taşıdığı ağaçlar.

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