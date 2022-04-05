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TIMETURK / GENEL / Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu?

Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu?

Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu? Çocukların severek tükettiği Kinder Sürpriz yumurtalarla ilgili İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Çikolata firması Ferrero, salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını toplatma kararı verdi. Yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar Türkiye'de Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Sürpriz yumurtalarda salmonella bakterisi var mı?

2 Saat Önce
2022-04-05 14:08:48
Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu?

Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu? Çocukların severek tükettiği Kinder Sürpriz yumurtalarla ilgili İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Çikolata firması Ferrero, salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını toplatma kararı verdi. Yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar Türkiye'de Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki Sürpriz yumurtalarda salmonella bakterisi var mı?

İçinden çıkan oyuncak ve çikolatasının lezzeti nedeniyle dünya çapında milyonlarca çocuk tarafından tüketilen Kinder Sürpriz Yumurta ile ilgili İngiltere'den flaş bir karar geldi. İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. Çikolata firması Ferrero, salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını toplatma kararı verdi.

Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu?

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi.

Türkiye'de Kinder Sürpriz Yumurtaları toplatıalcak mı?

Türkiye ile ilgili henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Karar İngiltere için geçerli. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

Sürpriz yumurtalar zararlı mı?

FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz" dedi.

Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi. İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.

Sürpriz Yumurtaları çocuk işçiler dolduruyor

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Romanya'da Kinder Sürpriz Yumurtaları'nın içerisindeki oyuncakları yerleştirmek için 6 ila 11 yaş arasındaki çocuk işçiler çalıştırılıyor. .

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