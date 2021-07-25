Suriye sınırında terör hedefleri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Terör hedeflerinin derhal ateş altına alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Terör hedeflerinin derhal ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristler Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına saldırdı.

Yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman asker şehit oldu, 2 kahraman asker ise yaralandı. Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edildi.

Terör hedefleri vuruluyor

Saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlendi, hedefler derhal ateş altına alınarak etkili şekilde vuruldu.

Terör mevzileri cezalandırma atışları altına alındı.

MSB: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​ denildi.

TBMM Başkanı Şentop: Milletimize başsağlığı diliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hesabı en ağır şekilde sorulacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır."

İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında şunları kaydetti; "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maalesef vatan savunmasında 2 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyorum. PKK denen katil sürüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize de acil şifalar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dilerim. Saldırıda yaralanan iki evladımızın tez zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan askerler İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı diledi. Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: TRT Haber

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