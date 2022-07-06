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TIMETURK / GENEL / Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 Saat Önce
2022-07-06 10:16:39
Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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