Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
2022-07-06 10:16:39
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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