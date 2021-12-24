Sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız...

Vücudumuzda B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği denilir. Bu durum geri dönülemez nörolojik problemlere neden olabilir. Peki B12 eksikliğinde vücudumuz bize nasıl sinyaller verir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Vücudumuz dört sene yetecek kadar B12 vitamini depolayabilir ve fazla kısmını idrar ile dışarı atar. Fakat bazen vücudumuzda B12 seviyesi oldukça azalır. Bu durum nörolojik problemlere dahi neden olabilir.

B12 vitamini hayvan etinde doğal bir şekilde bulunur ve sağlıklı bir beslenme sayesinde B12 eksikliğinden kurtulmak mümkündür. Fakat çeşitli sebeplere bağlı olarak et tüketmeyen insanlar B12 vitamini takviyesi alabilirler. Bu vitamin endüstriyel olarak yalnızca bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilir.

B12 vitamini eksikliğinde vücutta ne gibi belirtiler oluşur?

B12 vitamini, vücudumuza giren karbonhidratların glikoza, yani hücrelerin enerji için kullanabileceği maddeye dönüştürülmesinde önemli bir vazifeye sahiptir. Bu yüzden B12 vitamini eksik olduğunda hücreler, faaliyete geçebilecek gerekli enerjiyi bulamayabilir. Bu yüzden kendimizi yorgun ve halsiz hissedebiliriz. Bu durum, B12 vitamini eksikliğinin en yaygın ve erken belirtilerinden biridir.

B12 vitamini kan hücrelerinin oluşumunda ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkin bir role sahiptir. Bu yüzden eksikliği yaşandığında vücudun farkı yerlerinde, özellikle kol ve bacaklarda uyuşma yani karıncalanma yaşanabilir. Kol ve bacaklarınıza sık sık kramp giriyorsa bu da B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

B12 vitamini eksikliğinde sinir sistemi sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edemeyebilir. Bu günlük hayatımızda kendimizi gergin, endişeli, depresif hissetmemize sebep olabilir.

B12 vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar. Hücrelerimiz yeteri kadar kan hücresi üretemediği, çalışmak için de yeterli enerjiyi bulamadığı için daha kolay hastalanırız.

B12 vitamini eksikliğinde hücrelerimiz yağ sentezleme, metabolizmayı harekete geçirme gibi birçok işlevi yerine getiremeyebilir. Bu yüzden dilin hafif pütürlü yapısı bozulur, kimilerinde ise düzleşmesir veya çatlaklar oluşur.

B12 eksikliğinde kansızlık oluşabilir bu yüzden de cilt rengi solabilir ve gün içerisinde nefes darlığı yaşanabilir.

B12 eksikliği sağlıksız bir şekilde kilo vermenize ve gün içerisinde odaklanma problemleri yaşamanıza neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.