Sürekli sinirli olmanızın sorumlusu B6 vitamini eksikliği olabilir

Vücudumuzun bütün vitaminlerden yeterli ve dengeli bir şekilde almaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadığında vücudumuzda birtakım problemler baş göstermeye başlıyor. Gelin vücudumuzun ihtiyacı olan B6 vitaminine yakından bakalım ve eksikliğinde yaşadığımız problemleri öğrenelim...



Doğal besin kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan, vücudun günlük olarak belirli miktarda ihtiyaç duyduğu direnç attırıcı maddelere vitamin diyoruz. Vücudumuz vitaminlerin birçoğunu üretemez bu yüzden doğal besin kaynaklarından bu vitaminleri vücudumuza almamız gerekir.

B6 vitamini de vücudumuz için oldukça önemli bir vitamindir. B grubu vitaminlerinden olan B6 vitamini, piridoksin olarak adlandırılır. B6 vitamini suda çözünen bir vitamindir ve protein metabolizmasında koenzim olarak önemli görevleri bulunur. Ayrıca nörotransmitterlerin sentezinde de görev alır.

B6 vitamini vücudumuza ne gibi yararlar sağlar?

B6 vitamini (piridoksin) sayesinde vücudumuz ihtiyaç duyduğu enzimleri sağlıklı bir şekilde salgılar. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren B6 vitamini vücudumuzu kanserden ve hastalıklardan korur. B12 vitamini ve demir mineraliyle birlikte vücudumuzda kan yapımına yardımcı olur. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Mide bulantısı problemini ortadan kaldırır. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Beynin sağlıklı çalışmasını sağlar. Yaşın ilerlemesiyle görülen hafıza kaybını ve Alzheimer riskini azaltır. Mutluluk hormonu olan serotonin salgılanmasını sağlar ve bu sayede stres ve sinire bağlı uykusuzluğu ortadan kaldırır. Depresyonun kolay atlatılmasına yardımcı olur. Kadınların regl dönemlerini ağrısız atlatmalarını sağlar. Kas kramplarını ve kasılmaları önler. Yağ yakımını hızlandırıp kilo vermeyi sağlar. Ayrıca B6 vitamini doğal bir idrar sökücüdür.

B6 vitaminini yeterli miktarda vücudumuza almazsak ne gibi sorunlar yaşarız?

B6 vitamini eksikliğinde ciltte kızarıklık ve kaşıntı durumu oluşur. Dudaklar kurur ve bu yüzden çatlar. Ağızda ve dilde yaralar çıkar. Sık sık grip ve nezle hastalığıyla karşı karşıya kalınır ve bu hastalıklar kolaylıkla atlatılamaz. Sürekli yorgun ve halsiz hissedilir. Kaslar güçsüzleşir, vücudun enerjisi azalır. Konsantre olmada güçlük yaşanır ve unutkanlık başlar. Sinirli, gergin ve mutsuz hissedilir. Ayrıca B6 vitamini eksikliği depresyona da girmeye neden olur.

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