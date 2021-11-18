Sürekli hasta oluyorsanız bu besinleri tüketin

Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Hastalıklar da doğal olarak artışa geçti. Grip, nezle ve soğuk algınlığına her an yakalanabiliriz. Fakat bağışıklık sistemi güçlü olanlar genellikle hastalıklara yakalanmıyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa, sürekli hasta oluyorsanız sofranıza dahil etmeniz gereken bazı besinler var. Peki bu besinler neler? Sizler için araştırdık, gelin öğrenelim...



Bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklara karşı korur. Zararlı bakterileri ve virüsleri vücudumuzdan atmayı sağlar. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar sık sık hasta olur. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ise kış aylarını hastalıksız atlatır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı bir şekilde beslenmemiz gerekir.

Bağışıklık sistemini hangi besinler güçlendiriyor?

Sarımsak - Sarımsağın içerisinde demir, kalsiyum gibi birçok yararlı mineral bulunur. Pişmiş veya çiğ olarak tükettiğimiz sarımsak vücudumuzu kanser hastalığından korur. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştırır ve demir eksikliğini giderir. Ayrıca mide ve bağırsaklardaki sindirimi kolaylaştırır, zararlı yağların vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Soğan - Soğanı her yemeğimize katıyor, salatamızdan da eksik etmiyoruz. Soğanın içerisinde kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor ve potasyum mineralleri bulunur. Aynı zamanda lif, protein, karbonhidrat da içerir. Soğan bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Ayrıca soğan saç sağlığımıza da olumlu katkılar sağlar.

Brokoli - Brokoli besin değeri sayesinde midemizi güçlendirir ve kalbimize sağlık kazandırır. Ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına şifa olur. Kansızlığa (anemi) ve sinir sistemine iyi gelip, kas ağrılarını giderir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren brokoli hastalıklardan vücudumuzun korunmasına yardımcı olur.

Nar - Narın içerisinde C vitamini, B vitamini grubu ve omega 3 yağ asitleri demir, magnezyum, fosfor, potasyum, folat, manganez, selenyum ve çinko vardır. Nar bağışıklık sistemini güçlendirir, kanserden korur, cilt sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Narı ayıklamaya üşeniyorsanız suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz.

Zencefil - Zencefil Güneydoğu Asya kökenli bir bitkidir. Zencefil yüksek derecede vitamin ve besin kaynağı içerir. Vücudun sıcaklığını dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar, mide bulantılarına ve kusmalara olumlu etkiler sağlar. Zencefil alternatif tıp tarafından da kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.