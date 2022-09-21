Sur Yapı Antalya Her İhtiyaca Hitap Etmeye Devam Ediyor

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Toroslar’ın eteğinde Akdeniz’in en güzel mavisinin birleştiği noktada müşterilerine unutulmaz bir tatil yaşatmakta. Sur Yapı Antalya Tatil Evleri müşterilerine Antalya ilinin muhteşem güzelliklerini ayaklarına getirmekte. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya hem havalimanına, şehrin toplu ulaşım hattı Antray’ın otobüs terminaline, Kaleiçi’ne, alışveriş merkezlerine, marketlerine ve daha birçok ihtiyaca göre tüm olanaklara ulaşım imkanı sağlamakta. Sur Yapı Antalya Tatil Evleri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.

Sur Yapı Antalya'da Stres Ve Yorgunluğa Spa Ve Wellness Avantajı Sur Yapı Antalya Tatil Evleri projesi ile müşterilerin iş, ev, şehir vb. yorgunluk ve streslerinin giderilmesine avantaj olan Spa ve Wellness hizmeti sunulmakta. Müşteriler cilt ve vücut bakımlarını yapacak, Türk Hamamı, Buhar Odaları, Saunalar, Bitki Terapi Saunaları, uzman eller tarafından uygulanan terapileri ile yeniden yenilenmesine ve unutulmaz bir tatil yaşanmasına olanak sağlamakta. Klasik Türk hamamı

Buhar Odaları

Saunalar

Bitki Terapi Saunaları

Macera Duşları

Şok Duşlar

Tuz Odaları

Sıcak Taş Yatakları

Sauna

Masaj Terapileri

Cilt Bakımı Tatilin Adresi Sur Yapı'da İsteğe Göre Havuz Karma yüzme havuzları

Kadınlara özel yüzme havuzları

Çocuk yüzme havuzları

Dalga Havuzu

Kapalı Yüzme havuzu

Sıcak su havuzu

Soğuk su havuzu

Sonsuzluk havuzu

Zen havuzu

Aquaparklar

Kumsallı Yüzme Havuzu Sur Yapı Antalya Tatil Evleri İletişim Adresi Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1 Kepez – ANTALYA 444 3 770 .