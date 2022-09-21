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TIMETURK / GENEL / Sur Yapı Antalya Her İhtiyaca Hitap Etmeye Devam Ediyor

Sur Yapı Antalya Her İhtiyaca Hitap Etmeye Devam Ediyor

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, Toroslar’ın eteğinde Akdeniz’in en güzel mavisinin birleştiği noktada müşterilerine unutulmaz bir tatil yaşatmakta. Sur Yapı Antalya Tatil Evleri müşterilerine Antalya ilinin muhteşem güzelliklerini ayaklarına getirmekte. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya hem havalimanına, şehrin toplu ulaşım hattı Antray’ın otobüs terminaline, Kaleiçi’ne, alışveriş merkezlerine, marketlerine ve daha birçok ihtiyaca göre tüm olanaklara ulaşım imkanı sağlamakta. Sur Yapı Antalya Tatil Evleri hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz.

25 Dakika Önce
2022-09-21 23:14:24
Sur Yapı Antalya Her İhtiyaca Hitap Etmeye Devam Ediyor

Sur Yapı Antalya'da Stres Ve Yorgunluğa Spa Ve Wellness Avantajı

Sur Yapı Antalya Tatil Evleri projesi ile müşterilerin iş, ev, şehir vb. yorgunluk ve streslerinin giderilmesine avantaj olan Spa ve Wellness hizmeti sunulmakta. Müşteriler cilt ve vücut bakımlarını yapacak, Türk Hamamı, Buhar Odaları, Saunalar, Bitki Terapi Saunaları, uzman eller tarafından uygulanan terapileri ile yeniden yenilenmesine ve unutulmaz bir tatil yaşanmasına olanak sağlamakta.

  • Klasik Türk hamamı
  • Buhar Odaları
  • Saunalar
  • Bitki Terapi Saunaları
  • Macera Duşları
  • Şok Duşlar
  • Tuz Odaları
  • Sıcak Taş Yatakları
  • Sauna
  • Masaj Terapileri
  • Cilt Bakımı

Tatilin Adresi Sur Yapı'da İsteğe Göre Havuz

  • Karma yüzme havuzları
  • Kadınlara özel yüzme havuzları
  • Çocuk yüzme havuzları
  • Dalga Havuzu
  • Kapalı Yüzme havuzu
  • Sıcak su havuzu
  • Soğuk su havuzu
  • Sonsuzluk havuzu
  • Zen havuzu
  • Aquaparklar
  • Kumsallı Yüzme Havuzu

Sur Yapı Antalya Tatil Evleri İletişim Adresi

Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1

Kepez – ANTALYA

444 3 770

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