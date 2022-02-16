Süper Lig Tv nasıl izlenir? Süper Lig Televizyonu ücretli mi olacak? Süper Lig TV şifreli mi şifresiz mi olacak? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması geldi. Özdemir yayın ihalesiyle ilgili uygun teklif gelmezse yollarına Süper Lig Televizyonu ile devam edebileceklerini açıkladı. Süper Lig Televizyonu kapsamında TFF kendi yayın ağını kuracak ve kendisi yayıncı olacak. Spor severler de Süper Lig TV'nin nasıl izleneceğini, şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak etmeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Spor severlerin merakla beklediği yayın ihalesini kimin kazanacağı sorusu henüz yanıt bulmamışken Süper Lig TV fikri ortaya çıktı. Nihat Özdemir açıklamasında ihaleye katılan firmalardan revize tekliflerin de yetersiz kalınması durumunda Süper Lig TV'yi kurabileceklerini açıkladı.

Süper Lig Tv nasıl izlenir?

Süper Lig Tv eğer kurulursa bu kanal şifreli ve ücertli olması bekleniyor. Dekocer sistemine dayalı olması beklenen kanal ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Özdemir açıklamasında şunları söyledi: "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Televizyonu ücretli mi olacak?

Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." diye konuştu. .