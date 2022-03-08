Süper Lig TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? TRT'de hangi maçlar yayınlanacak? Haftalardır beklenen Süper Lig yayın ihalesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama geldi. Daha önce teklifleri yetersiz bulan TFF, ihaleye girenlere ek süre vermiş ve yeni tekliflerin gelmesini beklemişti. TFF'den yapılan son duyuruda Digitürk ile sözleşme imzalanamaması üzerine imza hakkının Saran ve TRT'ye geçtiğini açıkladı. TRT'nin ihalede imza hakkı elde etmesi spor severleri heyecanlandırdı. Peki Süper Lig maçları TRT'de şifresiz mi yayınlanacak? Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak?

Süper Lig TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? TRT'de hangi maçlar yayınlanacak? Haftalardır beklenen Süper Lig yayın ihalesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama geldi. Daha önce teklifleri yetersiz bulan TFF, ihaleye girenlere ek süre vermiş ve yeni tekliflerin gelmesini beklemişti. TFF'den yapılan son duyuruda Digitürk ile sözleşme imzalanamaması üzerine imza hakkının Saran ve TRT'ye geçtiğini açıkladı. TRT'nin ihalede imza hakkı elde etmesi spor severleri heyecanlandırdı. Peki Süper Lig maçları TRT'de şifresiz mi yayınlanacak? Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak?

Yayın ihalesine ilişkin TFF'den yeni açıklama geldi. Açıklamada Digitürk ile sözleşme izalanmaması üzerine sözleşme imza hakkının Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklandı.

Süper Lig TRT'de mi yayınlanacak?

TFF'nin rssmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

TRT'de maçlar şifresiz mi olacak?

TRT'nin Süper Lig ihalesinde nereye kadar ilerleyeceği henüz bilinmiyor. İhale süreci halen devam ediyor. TFF açıklamasında imza hakkının Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçtiğini açıkladı. Bundan sonraki süreç spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Hangi pakette neler var?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

Süper Lig TV seçeneği masada

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." diye konuştu. .