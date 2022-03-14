Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? Süper Lig yayın ihalesinde sona doğru geliniyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta yayın ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada sözleşme imza hakkının Saran Grubu ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Bu iki kuruma 14 Mart saat 17.00'ye kadar imza süresi tanınmıştı. 14 Mart Pazartesi günü spor severler Süper Lig maçlarının nerede hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? Hangi maçlar TRT'de yayınlanacak? Süper Lig yayın ihalesinde sona doğru geliniyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta yayın ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada sözleşme imza hakkının Saran Grubu ve TRT'ye geçtiğini açıklamıştı. Bu iki kuruma 14 Mart saat 17.00'ye kadar imza süresi tanınmıştı. 14 Mart Pazartesi günü spor severler Süper Lig maçlarının nerede hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yayın hakları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Türk futbolu için en iyi teklifi almaya gayret gösteren TFF geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak yayın hakkı sözleşmesinde imza hakkının TRT ve Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş.'ye geçtiğini açıklamıştı. Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları ile, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler, radyo yayınları, bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınları kapsayan paketler için toplam 1 milyar 295 milyon lira teklif eden ve bu önerisi kabul edilen Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmedi.

Süper Lig maçları TRT'de mi yayınlanacak?

Süper Lig maçlarının yayın hakları için en iyi iki teklifi veren Saran ve TRT'ye 14 Mart saat 17.00'ye kadar yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için süre verilmişti. Süper Lig yayın haklarını kimin alacağı merakla bekleniyor.

TFF: İmza hakkı Saran ve TRT'de

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır. Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

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