Süper Lig maçları Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig maçları nerede hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçlarının yeni sezonda hangi platformda yayınlanacağı merak ediliyor. 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişki yayın hakkı ihale süreci başladı. Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Süper Lig maçlarını yayınlama konusunda oldukça istekli olduğu iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamasında '8 yayıncı ihale dosyası aldı' dedi.

Süper Lig maçları Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig maçları nerede hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçlarının yeni sezonda hangi platformda yayınlanacağı merak ediliyor. 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişki yayın hakkı ihale süreci başladı. Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Süper Lig maçlarını yayınlama konusunda oldukça istekli olduğu iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamasında "8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Süper Lig maçlarının yayın hakları için başlatılan ihale süreci devam ediyor. İhale sürecine ilişkin teklif verme süresinin son gününün 14 Şubat olduğu açıklandı. Verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 2022-2023 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi ve TFF 1. Lig maçlarını yayınlama hakkını elde edecek kanalın yada platformun hangisi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Süper Lig maçları Exxen'de mi yayınlanacak?

Süper Lig maçlarını yayınlama konusunda Acun Ilıcalı'nın istekli olduğu biliniyordu. Hatta bir dönem Fenerbahçe'nin maçlarının TV8'de yayınlanma ihtimali bile tartışılmıştı. Yayın hakkı ihalesine Exxen'in katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor. Yayıncı kuruluşun hangisi yada hangileri olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"8 yayıncı ihale dosyası aldı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayın ihaleleri ile ilgili yaptığı açıklamada ihale teklifi için son günün 14 Şubat olduğunu hatırlattı. Özdemir ayrıca "8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

beIN SPORTS ile anlaşma sağlanamadı

Mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile henüz anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Dövüz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş sonrası kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında ödeme gerilimi yaşanmıştı. Uzun süren pazarlıkların ardından orta yol bulunmuş ve anlaşmaya devam edilmişti.

Sadettin Saran: Biz son derece iddialıyız

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran daha mnce yaptığı açıklamada "Süper Lig maçlarının yayını için biz son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 50 bin dolara aldık, şimdi 50 milyon dolar civarında. Mevcut iki kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Bu ihale için en iddialı şirket biziz. Şartnameyi alıp değerlendireceğiz" demişti. .