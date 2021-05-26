26 Mayıs'ta gök yüzünde Ay tüm ihtişamı ile gökyüzünü renklendirecek. 2021 yılında 26 Mayıs'ta Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması gerçekleşecek. Peki Süper çiçek kanlı ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması saat kaçta görülür? Süper çiçek kanlı ay tutulması mayıs ayında ortaya çıkan dünyaya en yakın olarak bulunan ay tutulmasına denir. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta görülür? Süper çiçek kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Süper çiçek kanlı ay tutulması İstanbul, İzmir, Ankara'dan görülür mü? Kanlı ay tutulması Kuzey Amerika'nın batı kesimleri ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundan izlenebilecek.

26 Mayıs'ta gök yüzünde Ay tüm ihtişamı ile gökyüzünü renklendirecek. 2021 yılında 26 Mayıs'ta Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması gerçekleşecek. Peki Süper çiçek kanlı ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması saat kaçta görülür? Süper çiçek kanlı ay tutulması mayıs ayında ortaya çıkan dünyaya en yakın olarak bulunan ay tutulmasına denir. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta görülür? Süper çiçek kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Süper çiçek kanlı ay tutulması İstanbul, İzmir, Ankara'dan görülür mü? Kanlı ay tutulması Kuzey Amerika'nın batı kesimleri ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundan izlenebilecek.

Süper çiçek kanlı ay tutulması nedir?

2021 yılında eşine az rastlanır bir doğa olayı ile karşılaşacağız. Ay 26 Mayıs'ta gökyüzünde tüm ihtişamı ile izlenecek. Süper çiçek kanlı ay tutulması olarak adlandırılan olayı vatandaşlar da araştırmaya başladı. Vatandaşlar Süper çiçek kanlı ay tutulması nedir sorusunu sormaya başladı. Süper çiçek kanlı ay tutulması mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

Kanlı Ay tutulması saat kaçta görülür?

Kanlı Ay tutulması ya da diğer adıyla Süper çiçek kanlı ay tutulması Türkiye saati ile 13.00'ten itibaren dünyanın çeşitli noktalarında görülmeye başlandı. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

Kanlı Ay nedir?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Süper Ay nedir?

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

Çiçek Ay nedir?

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor. Bu geceki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu gece gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.