Süper besin amarant nedir?

Her geçen gün yeni bir besinin adını sık duymaya başlıyoruz. Bunlardan biri de amarant. Yunanca 'ebedi' anlamına gelen Mayalar tarafından Orta ve Güney Amerika'da tarımı yapılmaya başlanan bu besine gelin daha yakından bakalım...



Amaranthus, Amaranthaceae familyasından yaklaşık atmış türü bilinen, süs bitkisi olduğu kadar tohumları da yenebilen, renkleri koyu mordan kırmızıya ve altın rengine kadar değişiklik gösteren bir bitki cinsidir amarant. Kendisinden 'Tanrı tarafından gönderilen tohum' olarak bahsedilen amarant çok besleyicidir.

Amarantın tarihçesi

Amarant, Yunanca'da "ebedi" anlamına geliyor. Aztekler, İnkalar, Mayalar ve Amerikan yerlilerinin ana yiyeceklerinden olan amarantın, M.Ö. 6000 yıllarında Mayalar tarafından Orta ve Güney Amerika'da tarımı yapılmıştır.

Süs bitkisi olaran bilinen amarantın yaprakları sebze gibi tüketilebir. Tohumları ise tahıl sayılır.

Amarantı nasıl tüketmek gerekir?

Amarantın tohumları un haline getirilir. Bu şekilde bütün hamur işlerinde kullanılabilir. Tohumlar haşlanıp yemeklerde, salatalarda kullanılabilir. Yaprakları haşlanılabilir veya kızartılabilir. Amarant tohumu tavada kızartıldığında mısır patlağı gibi olur. Bu şekilde de tüketilebilir.

Amarant nasıl muhafaza edilmeli?

Amarant tohumları kapaklı, hava geçirmez bir kap veya kavanoza konulabilir ve 6 ay buzdolabında muhafaza edilebilir.

Amarant zayıflatır mı?

Amarantın lif oranı yüksektir. Bu sayede sindirim sistemini düzenler ve tok tutar. Tok tuttuğu için de kilo vermek isteyen insanlar tercih edebilir. Çayını demleyebilir veya haşladığınız amarant tohumlarını yoğurdunuza katabilirsiniz.

Amarant vücudumuza faydalı mı?

Amarant antioksidanlar içerir, bu sayede vücuttaki toksinleri dışarı atar. Yüksek miktarda protein içerir. Kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır. Diyabet hastalarına iyi gelir. Hiperglisemiyi önler. Göğüs kanserine sebep olan tümörü engeller. İçeriğindeki skualen sayesinde vücutta bulunan tümörlere kan akışını durdurur. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Kadınlarda adet dönemlerini düzenler. Kanı temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artırır. Basura iyi gelir. Mide ve bağırsak sorunlarına şifa olur. Ağızdaki yaraları geçirir. İltihaplara karşı faydalıdır. Karaciğerde oluşan harareti sonlandırır.

Amarant nereden temin edilebilir?

Satın almak ve bu muhteşem faydalarından yararlanmak istiyorsanız organik ürünler satan dükkanlardan, gurme marketlerden ve internet sitelerinden amaranta ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.