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TIMETURK / GENEL / Sünnet düğününü basıp, rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Sünnet düğününü basıp, rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

1 Saat Önce
2021-07-12 08:13:33
Sünnet düğününü basıp, rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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