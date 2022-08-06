Sungun Babacan kimdir? Sungun Babacan hangi oyuncuları karakterleri seslendirdi?

Sungun Babacan kimdir? Dublaj ve seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hangi oyuncuları karakterleri seslendirdi? Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan'dan acı haber geldi. Sevenlerini göz yaşlarına boğan Sungun Babacan pek çok filmde tanınmış ünlü oyuncuların sesi olarak biliniyordu. Sungun Babacan Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme gibi isimlerin seslendirmesini yapmıştı.

Sungun Babacan kimdir? Dublaj ve seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hangi oyuncuları karakterleri seslendirdi? Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan'dan acı haber geldi. Sevenlerini göz yaşlarına boğan Sungun Babacan pek çok filmde tanınmış ünlü oyuncuların sesi olarak biliniyordu. Sungun Babacan Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme gibi isimlerin seslendirmesini yapmıştı.

Sungun Babacan'ın vefat ettiği haberi sanat camiasında derin bir üzüntü ile karşılandı. Tanınmış Hollywood aktörlerinin Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan bir süredir tedavi görüyordu. Sungun Babacan 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Babacan Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson'a sesiyle hayat verdmişti.

Sungun Babacan kimdir?

Sungun Babacan, 5 Ekim 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk seslendirme ve dublaj sanatçısı olan Sungun Babacan pek çok filmde seslendirme yapmıştır.

Seslendirme sanatçılığında öncü isimlerden olan Sungun Babacan 6 Ağustos 2022 yılında hayatını kaybettii.

Sungun Babacan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Sungun Babacan daha sonra seslendirme sanatçılığına başladı.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir. Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, şimdi Güle Güle Oturun programında aynı şekilde devam etmektedir. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermektedir.

Başlıca Seslendirme Çalışmaları: Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction.

Sungun Babacan hangi oyuncuları karakterleri seslendirdi?

Babacan, Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson'a sesiyle hayat vermişti.