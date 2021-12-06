Sünger gibi bir kek hazırlamak için...

Sıcak, misler gibi kokan, yumuşacık bir dilim keke kimse hayır diyemez. Kek yapmanın birçok püf noktası var. Güzel bir kek özen ister. Sizler için sünger gibi bir kek nasıl yapılır onu araştırdık. İşte tüm püf noktalarıyla tarifi...



Fırından gelen mis gibi kek kokusu hepimizi mutlu eder. Çayın en güzel eşlikçilerinden biridir kek. Misafir gelince, özel günlerde, doğum günlerinde ya da sadece depresyondayız diye mutfakta kek çırparken buluruz kendimizi. Kekin mis gibi kokanı ve yumuşak olanı makbuldür. Peki sünger gibi bir kek nasıl yapılır? Gelin öğrenelim...

İşte sünger gibi bir kek yapmak için dikkat edilmesi gerekenler

Sünger kek hazırlamak istiyorsanız öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerektiğini unutmayın. Özellikle yumurta oda sıcaklığında çırpılırsa başka hiçbir kimyasal ürüne ihtiyaç duymadan bulut gibi kabarabilir. Bu yüzden kek çırpmaya başlamadan mutlaka on beş dakika önce yumurtayı buzdolabından çıkartıp oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Keki çırpmaya başlarken mutlaka yumurtanın sarısını beyazından ayırmaya özen gösterin. Yumurtanın akını toz şekerle çırpmak kekin ilk aşamasıdır. Yumurta akı ve sarısı ayrı ayrı çırpıldığında kabarma özelliğine sahiptir. Yumurta akının içerisine çok az miktarda bile olsa sarısından kaçtığında kabarma işlemi olumsuz etkilenecektir. Kabaran yumurta beyazına sarısını da yavaş yavaş eklemeniz gerekir.

Yumurtayı güzel bir şekilde kabarttıktan sonra içine katacağınız kuru malzemeleri mutlaka öncelikle elekten geçirip öyle içerisine katmanız gerektiğini unutmayın. Elediğiniz malzemeleri yumurta akına karıştırırken de nazik ve yavaş olmanız gerekir.

Kek harcını dökeceğiniz kek kalıbını güzel bir şekilde yağlamalısınız. Aksi taktirde kekiniz ne kadar güzel olursa olsun kalıba yapışacak ve istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz.

Hazırladığınız kek harcını mutlaka önceden ısıtılmış fırına koymanız lazım. Aksi taktirde dışı kabuk bağlayıp içi yumuşak kalmayacaktır. Önceden ısıttığınız fırın 160 165 dereceleri arasında olmalıdır. Bu sayede kekiniz ortalama bir saatte fakat çok güzel bir şekilde pişecektir. Pişme sırasında fırının kapağını açmanız kekinizin sönmesine neden olacağı için dikkatli olmalı ve kapağı asla pişme sırasında açmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.