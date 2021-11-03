Sultan Alparslan'ın eşi kim? Alparslan'ın karısı Aka Hatun kimdir? Alparslan'ın kaç çocuğu var?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan efsanevi komutan ve hükümdar Sulan Alparslan'ın hayatı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan diziyi izleyen izleyiciler o dönemin yaşantılarına dair sorular sormaya başladı. Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Alparslan'ın karısı Aka Hatun kimdir? Alparslan'ın kaç çocuğu var? gibi sorular internette son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. İşte Sultan Alparslan'ın hayatına ve eşi Aka Hatun'a dair detaylar...

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan efsanevi komutan ve hükümdar Sulan Alparslan'ın hayatı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan diziyi izleyen izleyiciler o dönemin yaşantılarına dair sorular sormaya başladı. Sultan Alparslan'ın eşi kimdir? Alparslan'ın karısı Aka Hatun kimdir? Alparslan'ın kaç çocuğu var? gibi sorular internette son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. İşte Sultan Alparslan'ın hayatına ve eşi Aka Hatun'a dair detaylar...

Anadolu'nun Türlere açılmasını sağlayan efsane konutan Sultan Alparslanın hayatı son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. Alp Arslan 20 Ocak 1029 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1071'de Malazgirt Meydan savaşı ile Bizans güçlerini alt eden Türk komutan Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağladı. TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile Alparslan'ın eşlerinin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sultan Alparslan'ın eşi kimdir?

Sultan Alparlsan'ın 2 eşi bulunuyor. Bunlardan ilki Aka Hatun'dur. Sultan Alparslan daha sonra Seferiye Hatun'u eş olarak almıştır. Sultan Alparslan'ın bu evliliklerden 12 çocuk sahibi olmuştıur.

Alparslan'ın karısı Aka Hatun kimdir?

Alparslan dizisinde Aka Hatun'u Fahriye Evcen oynuyor. Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir. TRT 1'de yayınlanan Alparslan dizisinde Sultan Alparslan'ın Aka Hatun'a olan aşkı da anlatılmaktadır.

Aka hatun kimdir?

Akça (Aka) Hatun Anadolu Arslanı Sultanı Alparslan'ın ilk zevcesidir. Sultan Alparslan'a çocuklar veren Aka Hatun Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Aka Hatun'un nerede doğduğu ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

Alparslan'ın kaç çocuğu var?

Sultan Alparslan'ın 12 çocuğu olmuştur. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

Sultan Alparslan ne zaman öldü?

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

Alparslan'dan sonra yerine kim geçti? Alparslan'dan sonra tahta kim çıktı sultan kim oldu?

Sultan Alparslan öldükten sonra yerine Sultan Melikşah geçmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.