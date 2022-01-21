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Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine kıdem şartı
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Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine kıdem şartı

Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) ilke kararlarıyla, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimleri ile birinci bölge kadastro mahkemesi hakimlerine 4 yıl kıdem şartı getirildi.

1 Saat Önce
2022-01-21 07:02:59
Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine kıdem şartı

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'nin 19 Ocak tarihli Sulh Ceza Hakimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı ile Kadastro Mahkemelerine ve Hakimlerine İlişkin İlke Kararı ile söz konusu yerlerde müstemir yetkilendirilecek hakimlerde asgari kıdem şartı aranacak.

Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4, ikinci bölgede 3, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, HSK Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

Birinci bölgede kadastro mahkemelerine de asgari 4 yıl kıdemi bulunan hakimlerin müstemir yetkilendirilmesi yapılacak. Diğer yerlerde ise daha kıdemli hakimler yetkilendirilecek. Kadastro mahkemelerine müstemiren yetkilendirilen hakimlerin birinci bölgede görev süresi 4, diğer bölgelerde ise 3 yıl olacak.

Kadastro hakimlerinin yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak.

Kadastro hakimlerinin tayinlerinde müstemir yetkileri dikkate alınacak ve kadastro mahkemesinin bulunduğu, tercih edeceği 5 ilden birine atanmasına öncelik verilecek.

Ayrıca, kadastro hakimlerinin alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlaması sağlanacak. .

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