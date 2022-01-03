Sülfatsız şampuan (SLS) kullanımı son dönemlerde oldukça popüler olan bir konu. Şampuanların içerisinde bulunan kimyasallar saç ve saç derisinde beklenmedik problemlere neden olabilir. Peki sülfatsız şampuan (SLS) nedir? Sülfatsız şampuan (SLS) ne işe yarar? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Sülfat içermeyen şampuan kullanımı son zamanlarda oldukça dikkat çeken bir konu. Bu yüzden insanlar sülfatsız şampuanın ne işe yaradığını, ne gibi faydalar sağladığını araştırıyor. Güzellik bakım ürünleri satılan mağazalarda, sülfat içermeyen saç bakımı bölümü artık çok daha geniş.

Sülfatsız şampuan (SLS) nedir?

Sülfat, birçok şampuan ve ev temizliği ürünü içerisinde kullanılan standart bir bileşendir. Ana tipler sodyum lauril sülfat (veya SLS) ve sodyum lauret sülfattır (SLES). Şampuanlarda kullanılan sülfat şampuanı köpüğe dönüştüren bileşendir. Fakat bunu yaparken saça zarar verir ve saçınıza herhangi bir fayda sağlamaz. Sülfatsız şampuan içeriğinde SLS olmayan, fazla köpürmese de saça zarar veren bu bileşenin yer almadığı şampuandır.

Sülfatsız şampuan (SLS) ne gibi faydalar sağlar?

Sülfatlar, şampuanlarda ve köpük banyolarında sıklıkla kullanılan bir bileşendir. Şampuanda kullanılan SLS saçınızda ve saç derinizde bulunan kiri ve kalıntıları temizlemeye yardımcı olan köpük etkisi oluştururlar.

Sülfat saçınızı kirden arındırır, saçınızdaki esansiyel doğal yağları yok edebilir. Sülfat içermeyen şampuan kullanımı sayesinde saç telleriniz doğal, sağlıklı parlaklığını kaybetmez.

Sülfat birçok farklı saç tipine zarar verir. Boyalı saçlara sahipseniz sülfat içeren şampuanı kullandıktan sonra saç renginizin solmuş ve cansız olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat SLS içermeyen şampuanlar saç renginizin değişmesine sebep olmazlar.

Sülfat içeren şampuanlar bazı saç tiplerini aşırı derecede kurutabilir ve bu hasarlı ve kuru saç uçları oluşmasına sebep olabilir. SLS içermeyen şampuanlar ise saç tellerinizi güçlendirir.

Sülfat içermeyen şampuanlar hassas saç derilerine çok daha naziktir. Herhangi bir kuruluk veya kaşıntı oluşturmaz saç derinizi tahriş etmez.

Sülfat içeren şampuanlar saç tellerini kurutur. Bu yüzden de güzel ve sağlıklı gözüken bukleler oluşmasını engeller. Sülfat içermeyen şampuanlar ise çok daha sağlıklı buklelerinizin olmasını sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.