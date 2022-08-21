Süleyman Soylu: Kazalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili, 'Soruşturmalar çok yönlü sürüyor. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız' dedi.