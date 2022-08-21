Süleyman Soylu: Kazalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili, 'Soruşturmalar çok yönlü sürüyor. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız' dedi.
2022-08-21 15:51:01
Türkiye, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsıldı.
Gaziantep ve Mardin'deki kazalar, 35 kişiyi hayattan kopardı.
Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.
Soylu: Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız" dedi.
Soylu kazalarda yaralananlarla ilgili de hastanelerde 5 kişinin kaldığını, onların da ağır bir durumları olmadığını vurguladı. .
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