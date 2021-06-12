Süleyman Özışık kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Süleyman Özışık'ın kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında şikayetçi olmuştu. Peki Süleyman Özışık nereli kaç yaşında?

Süleyman Özışık kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Süleyman Özışık'ın kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. Son olarak YouTube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Süleyman Özışık “Beni hainlerin önüne attığı için isyan ediyorum. Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım. Korkmadan çekinmeden anlatacağım." dedi. Bu açıklama sosyal medyada da geniş yer buldu. Peki Süleyman Özışık kimdir? Süleyman Özışık nereli kaç yaşında?

Süleyman Özışık kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışından yayınladığı videolarda adı geçen Süleyman Özışık, YouTube kanalından flaş bir açıklamada bulundu. Özışık açıklamasında "Herkes Sedat Peker'e bir şeyler söyledi. Madem adım bu işlerin içine bir şekilde bulaştırıldı, o zaman söz söyleme sırası bana geldi. Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım, tek tek. Korkmadan çekinmeden anlatacağım." dedi. Peki Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971'de Iğdır'da dünyaya gelmiştir. Süleyman Özışık Hadi Özışık'ın kardeşidir.

Süleyman Özışık eğitimiene Kars'ta tamamladı. Ardından İstanbul'a geldi ve iş hayatına atıldı. Gazetecilik mesleğinde ilk olarak Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı.

Ardından Milliyet Gazetesi‘nde göreve başladı. Milliyet gazetesinde uzun süre çalıştıktan sonra buradan ayrıldı.

Süleyman Özışık daha sonra ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internet haberciliğine giriş yapmışlardır. Süleyman Özışık son günlerde Sedat Peker'in videoları ile gündeme gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.