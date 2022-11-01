Süleyman Karaman hakkında | Süleyman Karaman kim, nereli, kaç yaşında?

Süleyman Karaman kim, nereli, kaç yaşında? AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın kim olduğu vatandaşlar ve partililer tarafından zaman zaman merak edilip araştırılıyor. 2956 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Süleyman Karaman İTÜ Makine Fakültesini tamamlamıştır. Süleyman Karaman pek çok kurumda görev yapmış ve son olarak AK Parti'de siyaset yaşantısına devam ediyor. İşte Süleyman Karaman hakkında detaylı bilgiler...

Süleyman Karaman kim, nereli, kaç yaşında? AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın kim olduğu vatandaşlar ve partililer tarafından zaman zaman merak edilip araştırılıyor. 2956 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Süleyman Karaman İTÜ Makine Fakültesini tamamlamıştır. Süleyman Karaman pek çok kurumda görev yapmış ve son olarak AK Parti'de siyaset yaşantısına devam ediyor. İşte Süleyman Karaman hakkında detaylı bilgiler...

Süleyman Karalar'ın kim olduğu sorusu zaman zaman gündeme geliyor. Süleyman Karalar AK Parti milletvekilidir. AK Parti'de siyaset yaşantısına devam eden Süleyman Karalar Erzincan'da dünyaya gelmiştir. İşte Süleyman Karaman'ın hayatı ve biyografisi...

Süleyman Karaman kimdir?

Süleyman Karaman Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 1956 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Saadettin annesi ise Naime hanımdır.

Süleyman Karaman ilk, orta okulu Erzincan'da lise eğitimini ise İtanbul ertevniyal Lisesinde tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini kazandı ve bu bölümü 1978 yılında bitirdi.

Makine Yüksek Mühendisi olan Süleyman Karaman aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.

Süleyman Karaman pek çok kurumda önemli pozisyonlarda görev yaptı. 1979-81 yılları arasında İTÜ bünyesinde motor, traktör ve ziraat makineleri konusunda yapılan prototip çalışmalarında yer aldı.

1984 yılına kadar doktora çalışmalarının yanı sıra Araştırma Görevlisi olarak Teknik Resim ve Makine Bilgisi dersleri verdi. 1984-1994 yılları arasında Otomotiv Yan Sanayinde sırasıyla İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. Bu dönemde ithal parçaların yerlileştirilmesi çalışmalarına katıldı ve çalışmalarının sonucunda Otomotiv Sanayi Derneği'nden çalıştığı firma ile birlikte “Yerlileştirmede En İyi Firma Ödülü” aldı.

Süleyman Karaman 1994'te İETT Genel Müdür Yardımcısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli yeniliklere imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuruluşları olan İSFALT, İSBAK, İSTON, İSMER ve BELTUR'da görev aldı. 31 Aralık 2002 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bu dönemde Yüksek Hızlı Tren projesi başta olmak üzere 100'den fazla demir yolu projesinin hayata geçirilmesine katkılar sağladı. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğündeki çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanından inovasyon ödülü aldı. Türk Telekom, TTNET, TÜRKSAT ve TÜPRAŞ yönetim kurullarında görev yaptı.

2015 yılında TCDD bünyesindeki görevinden istifa ederek AK Parti Erzincan Milletvekili Aday Adayı oldu. TBMM 27.Dönem Erzincan milletvekilidir. Evli ve üç çocuk babası olan Süleyman Karaman, İngilizce bilmektedir.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesidir.

Süleyman Karaman evli ve 3 çocuk babasıdır. Karaman ayrıca iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Görev Aldığı Bazı Demiryolu Projeleri

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Konya – Eskişehir, Ankara – İstanbul ve Konya – İstanbul YHT hatlarının yapımı ve işletilmesi.

Ankara – Sivas, Ankara – Bursa ve Ankara – İzmir YHT hatlarının inşası.

Sivas – Erzincan Hızlı Tren Projesi'nin başlaması.

Marmaray'ın işletilmesi.

Özgün kent içi raylı sistem toplu taşıma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması.

İzmir'de Egeray (İZBAN) projesinin inşasının tamamlanması ve işletilmesi.

Ankara'da Başkentray ve Gaziantep'te Gaziray projelerinin başlatılması.

Milli Tren ve Milli Sinyalizasyon projeleri.

Demiryollarında yerli sanayinin gelişmesi projesi.

Türkiye'de ilk hızlı tren makas, travers ve ray bağlantı elamanları fabrikalarının kurulması.

Türkiye'de ilk Uluslararası Raylı Sistemler Fuarının düzenlenmesi.

Tren üstünde görev yapan personele ücretsiz yemek verilmesine yönelik sosyal projenin hayata geçirilmesi.

Türkiye'de demiryolu eğitiminin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında; lise ve yüksekokullarda Raylı

Sistemler, üniversitelerde Demiryolu Mühendisliği bölümlerinin açılması.

Yurt dışında demiryolu alanında lisansüstü ve eğitim programları gerçekleştirerek genç bir demiryolcu kuşağın yetişmesi.