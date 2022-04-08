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TIMETURK / GENEL / Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi'nde oynadı mı? Süleyman Çakır hangi bölümde oynadı?

Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi'nde oynadı mı? Süleyman Çakır hangi bölümde oynadı?

Bir döneme damga vuran dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı karakter, senaryo gereği yaşamını yitirmişti. Süleyman Çakır 18 yıl önce bugün dizide senaryo gereği vefat etmişti. Süleyman Çakır sosyal medyada TT olduktan sonra Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? sorularına yanıt aramaya başladı.

3 Saat Önce
2022-04-08 16:37:58
Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi'nde oynadı mı? Süleyman Çakır hangi bölümde oynadı?

Süleyman Çakır, 8 Nisan 2022 Cuma günü günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Ocak 2003 yılında ilk bölümü ekrana gelen politik dram ve aksiyon türündeki bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat etti. Süleyman Çakır ölümünün ardından her yıl 8 Nisan anılıyor. Peki, Süleyman Çakır Kurtlar Vadisi dizisinde ne zaman oynadı? Hangi bölümde öldü?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.

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