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'Şule Çet' davasında yeni gelişme

TIMETURK / GENEL / 'Şule Çet' davasında yeni gelişme

'Şule Çet' davasında yeni gelişme

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği' gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 Saat Önce
2022-01-05 12:58:21
'Şule Çet' davasında yeni gelişme

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Ekmen yaptığı savunmada, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.

Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.

Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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